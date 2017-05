Project Rap Rabbit tente de sauver les meubles

Produit par les créateurs deet, le futura bien mal démarré sa campagne de financement sur Kickstarter, surtout quand on sait comment fonctionne généralement le hype dans ce genre de cas : la majeure partie des revenus acquis dans les premiers jours, une stagnation au milieu et un petit regain dans la dernière ligne droite.Et avec seulement 92.000£ en trois jours sur les 880.000 souhaités, on peut dire que ça sent très mauvais pour le projet, au point de pousser l'équipe a lancé de suite quelques bouées de sauvetage.Outre un nouveau palier du finalement (20£ pour obtenir une édition spéciale), c'est surtout la tentative de draguer les fans de Nintendo qui est au programme : l'objectif pour la version Switch passe de 4,95 millions de dollars… à 1,5 millions de dollars. Les paliers pour la version FR et celle dédiée à une version Xbox One ont d'ailleurs disparu dans les abysses.