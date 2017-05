Charts Japon : la gueule de bois

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 8 au 14 mai 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Il y a un moment pour dépenser plein de sous (la semaine du Golden Week) et il y en a un autre, juste après, pour constater que notre compte en banque a bien morflé. En ressort un des pires rapports où l'on tombe déjà sous les 3.500 ventes à la 10ème place du classement, et où la seule nouveauté est une nouvelle adaptation dedont le principe plus textuel en a visiblement touché une sans faire remuer l'autre.Et ça ne va pas s'arranger de si tôt vu que les prochaines « grosses » sorties attendront juin, du genreet