Netflix signe pour la série TV The Witcher Netflix signe pour la série TV The Witcher

Netflix continue d'agrémenter son catalogue en allant puiser chez d'autres médias, et après Castlevania (anime) et Death Note (film live), tous deux en production, le groupe annonce maintenant l'arrivée prochaine d'une adaptation de The Witcher en série.



Avec pas moins de huit romans pondus par Andrzej Sapkowski, Netflix a largement matière à proposer une belle saga si les moyens sont là, et l'écrivain (consultant sur le projet) s'exprime d'ailleurs sur cette annonce :



'Je suis ravi que Netflix fasse une adaptation de mes histoires en restant fidèle aux thèmes que j'ai passé plus de trente ans à écrire. Nos efforts seront conjoints avec l'équipe pour donner vie aux différents personnages.'



A la production :

- Sean Daniel (La Momie, Ben-Hur...)

- Jason Brown (The Expanse)

- Tomek Baginski (The Cathedral)

- Jarek Sawko (The Fallen Art, Another Day of Life)



Baginski et Sawko appartiennent tous deux à la société de production polonaise Platige Image (effets visuels) et le premier indique qu'il dirigera au moins un épisode par saison.