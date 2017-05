Le prochain Harvest Moon sur Switch, PS4 et PC Le prochain Harvest Moon sur Switch, PS4 et PC

Natsume abandonne à son tour la 3DS et annonce donc son troisième épisode maison de la franchise Harvest Moon, sous-titré Light of Hope et prévu sur Switch, PlayStation 4 et PC.



« Troisième épisode » car on rappelle une fois encore que la saga s'est techniquement scindée en deux parties : les Story of Seasons qui sont les vraies suites faites par la même équipe, et les Harvest Moon avec une nouvelle team. Si cette franchise qui est reparti de zéro a conservé le nom d'origine, c'est tout simplement parce que Natsume a les droits de la marque en occident, tandis que Marvelous a dû faire avec ce léger couac et renommer sa licence.



Bref, après un premier essai assez mauvais et un deuxième déjà mieux, Light of Hope compte lui aller un peu plus loin en proposant cette fois un vrai mode histoire, ou plutôt des objectifs clairs (sauver une ville en commençant par trouver un moyen de reconstruire un phare), servis avec de multiples personnages d'importance et bien entendu toujours la possibilité de vous livrer à la base de la licence : le travail à la ferme et l'élevage d'animaux, avec en passant le besoin de trouver l'âme sœur et de s'offrir une petite famille.



Pas de date ni d'images pour le moment, l'annonce servant surtout à signaler la présence du titre à l'E3 2017.