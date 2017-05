[FY 2017] Ubisoft lâche son excellent rapport + mise au point sur l'avenir

Malgré la présence de Vivendi aux fesses, Ubisoft continue de rassurer ses actionnaires en nous apprenant que l'année fiscale qui s'est terminée le 31 mars dernier fut excellente, même meilleure que la précédente, et ce sans avoir besoin de l'apport d'un- CA : 1,45 milliards d'euros (dont 729 millions sur le dématérialisé)- Résultat opérationnel : 175,8 millions d'euros- Résultat net : 107,8 millions d'euros- Ubisoft est pour l'heure l'éditeur n°1 dans le monde en 2017- 40 % des ventes deetviennent du marché dématérialiséetsont tous rentables- Les revenus annexes de(micro-paiements, DLC, Season Pass…) sont supérieurs aux attentes.- 73 % de ceux qui ont pratiquél'ont fait en coopération.va encore continuer son suivi pour très longtemps.L'éditeur compte évidemment poursuivre dans cette voie avec les mots clés bien affichés que sont « open world », « multijoueur », « coopération », « long suivi », ce qui n'empêchera pas quelques expériences plus solo de temps en temps, comme ce qui va arriver durant cette année fiscale (avant le 31 mars 2018) :Quant à la Switch, elle doit encore accueillir ses portages deet, un nouveau, sera évidemment concerné par, tandis que Ubisoft déclare en avoir « un ou deux autres » encore tenus secrets. L'un tient du secret de polichinelle () tandis qu'on vous laissera spéculer sur l'autre.Enfin, pour l'année fiscale 2019 (1er avril 2018 au 31 mars 2019), l'éditeur assure avoir une nouvelle licence en préparation, se reposant sur les désormais fondamentaux de l'entreprise (multi, coop, etc.). Peut-être un premier coup d'oeil à la conférence E3 via le fameux « One More Thing ».