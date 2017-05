[LEAK] PES 2018 : premières infos [LEAK] PES 2018 : premières infos

Avec des ventes en chute année après année (sauf au Japon où l'on a pu constater un récent regain d'énergie), on aurait pu penser que l'édition 2017 signerait l'arrêt de la franchise PES mais Konami persiste finalement avec un Pro Evolution Soccer 2018, tout juste leaké avec quelques premières infos.



- Gameplay dit « Masterclass » avec de nouvelles fonctions de dribbles & co

- Menus refaits avec intégration des (vrais) photos des joueurs

- Intégration de la Ligue PES avec de nouveaux modes

- Coop en ligne

- Retour du mode sélection aléatoire

- Ligue Master : tournois de pré-saison, système de transfert amélioré…

- Nouvelles prises de vue, nouvelles animations, expressions faciales, etc.



Et apparemment, ça débarque le 14 septembre en Europe, avec quelques bonus de précommande, et une cover spéciale pour le FC Barcelone.