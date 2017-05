Devolver : la conférence surprise pour l'E3 Devolver : la conférence surprise pour l'E3

On pensait le planning complet et signé, mais c'était sans compter sur le groupe Devolver Digital qui annonce la tenue de sa propre conférence à l'E3 2017, une première pour l'éditeur.



Ayant pris une nouvelle stature depuis l'édition de la franchise Hotline Miami et s'illustrant ce mois-ci avec Strafe (disponible) ainsi que les versons PS4 & One de Shadow Warrior 2 (19 mai), Devolver a encore de nombreux titres en stock pour tenter de proposer à nouveau la perle rare attendue :



- Absolver (PC, PS4)

- Ape Out (consoles & PC)

- Crossing Souls (PC, PS4, Vita)

- Eitr (PC, PS4)

- Ruiner (PC, PS4, One)

- Serious Sam's Bogus Detour (PC)



La conférence n'a pour l'heure pas encore été datée.