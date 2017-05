Resident Evil 7 : objectif 10 millions

Si Capcom a dû se « contenter » de 3,5 millions d'exemplaires vendus pour(au 31 mars dernier) alors qu'ils en espéraient 4 millions, aucun problème pour les souhaits d'avenir puisque l'éditeur annonce son souhait d'en vendre pas moins de 10 millions durant la totalité de sa carrière.Un objectif élevé, et qui prend donc probablement en compte certains aspects qui pourraient pousser son statut de long-seller, comme les futurs possesseurs de PS VR qui ont tout intérêt à s'essayer au titre en question, les potentielles baisses de prix et autres soldes steam, et bien entendu la probable et évidente future version GOTY qui inclura les quelques DLC.Rappelons d'ailleurs que le titre proposera une extension gratuite basée sur Chris Redfield, encore non datée pour le moment.