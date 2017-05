Naruto Online : présentation avant la 2.0

est un MMORPG gratuit, directement disponible sur navigateur (PC & Mac) et déjà doté de plus de 500.000 joueurs sur les serveurs français. Détenteur de la licence officielle de, Masashi Kishimoto a lui même supervisé et participé au développement du jeu.Dans, le joueur peut choisir son personnage (entre 5 ninjas parmi ceux ci-dessous, à raison de trois hommes et deux femmes) qui accompagnera Naruto et les autres protagonistes de la série en suivant fidèlement le scénario original du manga, et pourra composer son équipe parmi les nombreux combattants à disposition, tous tirés de la franchise.Environ 200 personnages à récupérer donc, chacun pouvant disposer de compétences uniques avec évidemment possibilité de miser sur les combinaisons entre chacun lorsque vous composerez votre team, prenant donc toute l'attention possible au type, sa puissance et tout simplement sa compatibilité avec les autres membres.L'autre point à prendre en compte sera l'équipement dont les options (amélioration, gemmes…) se récolteront au fur et à mesure de votre progression dans les différentes missions aussi bien en PVE qu'en PVP, sachant que le déroulement de la progression se fera en vue isométrique dans des décors bien connus des nombreux fans.Outre son scénario principal reprenant les lignes du manga/anime, le titre maintient sa communauté avec des missions journalières, incluant l'examen des ninjas, les batailles de rang, les épreuves de survie ou encore l'arène, destinée avant tout à affûter vos stratégies et la composition de votre équipe puisque tous les persos seront provisoirement mis au niveau 100.L'aspect multijoueur est lui composé d'instance d'équipe et instance de groupe. Dans les instances d'équipes, les joueurs se joignent les mains pour combattre des adversaires et obtenir des Ningu qui sont les outils ninja pour élever leur combativité. Les joueurs peuvent aussi se mettre en équipe pour lancer des défis dans « Arrivée des Forts » et obtenir des matériaux d'amélioration et d'évolution.Dans les instances de groupe, les joueurs sont appelés à former une guilde pour exécuter des missions d'escorte. Au niveau de la base du groupe se trouve une multitude de fonctionnalités destinées à améliorer le niveau du groupe et la combativité individuelle des joueurs. En outre, les membres d'un groupe peuvent participer à la Grande Guerre, un événement hebdomadaire durant lequel tous les ninjas sont appelés à combattre.MMORPG oblige, le titre propose également ses divers événements périodiques, au moins un par semaine depuis mars, comme des boss spéciaux (Kyubi notamment), des tournois, des loteries, des mini-jeux ou encore des boutiques spéciales.Mais ce n'est pas tout car le titre prendra cette semaine un nouvel envol avec le lancement de la version 2.0 ce 18 mai, dont les nouveautés seront décrites dans un second article à venir sous peu.[Contenu sponsorisé]