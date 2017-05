[Officiel] Annonce de Far Cry 5 et The Crew 2 + planning des conférences E3 2017 [UP] [Officiel] Annonce de Far Cry 5 et The Crew 2 + planning des conférences E3 2017 [UP]

Sans surprise, le dernier représentant du bal des conférences confirme la tenue de son show : Ubisoft nous donne rendez-vous le 12 juin à 22h (heure française) pour découvrir ses prochains titres à venir, incluant The Crew 2 et Far Cry 5 qui viennent tout juste d'être confirmés.



Deux titres qui rejoindront assurément le prochain Assassin's Creed, le très silencieux South Park, et bien évidemment l'increvable Just Dance, tous prévus pour l'année fiscale en cours (avant le 31 mars 2018).



UPDATE !

- Assassin's Creed et South Park sont bien confirmés pour le show, avec la promesse d'un lancement pour cette année fiscale dans les deux cas.







Le planning des conférences.



10 juin :

- Conférence Electronic Arts à 21h00



11 juin :

- Conférence Microsoft à 23h00



12 juin :

- Conférence Bethesda à 04h00

- PC Gaming Show à 19h00

- Conférence Ubisoft à 22h00



13 juin :

- Conférence Sony à 03h00

- Nintendo Direct à 18h00