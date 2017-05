Thief 5 ? Pas chez Eidos Montréal en tout cas Thief 5 ? Pas chez Eidos Montréal en tout cas

Des rumeurs ont récemment évoqués un nouvel épisode de la franchise Thief (en plus d'un film) et si cela se confirme un jour, une chose est sûre, ça ne se passera pas chez Eidos Montréal.



Via David Anfossi sur Twitter, le studio indique avec ironie :



« Apparemment, nous sommes en train de développer Thief 5. Donc nous avons un titre… Il nous manque juste une équipe, un budget… Oubliez ça ! »



Donc soit les rumeurs sont vraies et ça se passera ailleurs, soit on parle d'un jeu mobile (Thief GO ?), soit... les sources étaient bidons.



(images du quatrième épisode sorti en 2014)