Sonic Forces : et le troisième perso est... [UP]

L'information vient tout juste de tomber : le « troisième personnage » de(en plus des versions old/new du héros) sera… laissé à votre bon goût. En bref, le titre proposera tout simplement un éditeur de personnage parmi une base de différentes bestioles : loup, lapin, chat, chien, ours, oiseau et, évidemment, hérisson.Le personnage créé pourra être joué dans l'intégralité des stages, que ce soit les versions 3D ou 2D, et même apparaître dans les cinématiques.Deux nouvelles vidéos.