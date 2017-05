Ace Combat 7 s'envole pour 2018 Ace Combat 7 s'envole pour 2018

Cela devait être l'un des événements majeurs pour le PlayStation VR cette année : il n'en sera rien. Bandai Namco annonce que Ace Combat 7 n'arrivera pas avant 2018 pour un besoin habituel de qualité et d'optimisation.



Le jeu sera bien présent à l'E3 2017 avec une nouvelle démo (non VR) et l'on rappelle que le titre sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One : seule la console de Sony bénéficiera d'une compatibilité VR dans le cadre d'une campagne spéciale en bonus.