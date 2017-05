Dragon Quest XI reprend rendez-vous

Il reste apparemment encore suffisamment de choses à dire surpour motiver Square Enix à faire un nouveau live stream le 27 mai à 13h00 heure locale (06h00 chez nous).Y seront présents l'indispensable Yuji Horii ainsi que Yosuke Saito (producteur) pour lâcher une grosse salve d'informations (et probablement un nouveau trailer) sur ce prochain épisode toujours attendu pour le 29 juillet au Japon sur PS4 et 3DS.Quand à la version Switch, on continue de patienter...