VR : Zenimax s'attaque désormais à Samsung VR : Zenimax s'attaque désormais à Samsung

L'affaire Zenimax VS Oculus prend une nouvelle dimension comme vient de le rapporter Polygon, qui pourrait rapporter quelques millions supplémentaires à la première société citée si les accusations sont prouvées.



Zenimax avait en effet accusé Oculus de violation du secret professionnel, pointant plus précisément John Carmack sur la ré-utilisation de technologie VR du temps où il bossait pour l'entreprise, avant de repartir avec ses acquis pour concevoir l'Oculus Rift avec Palmer Luckey. Toutes les accusions n'ont pas été retenues par les juges mais Zenimax a tout de même empoché 500 millions de dollars pour violation d'embargo et de droits d'auteur.



Seulement, nouveau rebondissement dans le cadre d'une nouvelle affaire : la technologie VR de Zenimax aurait également servi pour le Gear VR de Samsung, puisque se reposant en partie sur le logiciel Oculus. Pas contente de voir son travail dispersé aux quatre vents et misant sur le fait que Samsung était parfaitement au courant du contentieux avec Oculus Rift (tout en continuant à exploiter cette technologie), la maison-mère de Bethesda réclame de nouveau de l'argent pour « utilisation de secrets commerciaux », incluant donc dommages/intérêt, frais judiciaires et honoraires des avocats.