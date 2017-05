Phantom Dust arrive aujourd'hui, et gratuit

La promesse de lancer le jeu avant l'E3 est tenue : Microsoft nous annonce que son Remaster desera disponible dans le courant de la journée sur Xbox One comme sur PC via le Windows Store, et gratuitement si vous téléchargez le jeu dans les premières 24h.Les retardataires devront ensuite lâcher un billet dès demain, sachant que dans un cas comme dans l'autre, on n'oubliera pas la présence de micro-paiements avant tout là pour aller un peu pus vite, et permettant donc à ceux qui le souhaitent de s'attarder directement au multi en étant suffisamment équipé, sans passer par la campagne solo.