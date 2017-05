Dragon Quest XI : nouvelles images (montures) Dragon Quest XI : nouvelles images (montures)

Précédemment aperçu dans les pages de Famitsu, les nouvelles images de Dragon Quest XI sont maintenant disponibles de manière officielle avec huit visuels pour la version PS4, huit autres pour la « version 3D sur 3DS », et deux dernières pour la version « 2D sur 3DS », en rappelant si besoin qu'il sera possible de passer d'une version à l'autre sur la portable de Nintendo durant l'introduction, avant de faire un choix définitif lorsqu'on débute réellement l'aventure.



Des images uniquement consacrées au système de monture hérité de Dragon Quest Monsters Joker 3, avec donc quatre exemples et une belle probabilité d'avoir d'autres surprises en jouant.



Dragon Quest XI reste attendu pour le 29 juillet au Japon sur PS4 et 3DS. La version Switch, maintenue dans le secret le plus total, n'a elle pas encore de date de sortie.