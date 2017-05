SEGA pose sa feuille de route pour l'avenir (incluant le retour de grandes licences) SEGA pose sa feuille de route pour l'avenir (incluant le retour de grandes licences)

Dans son dernier rapport fiscal, SEGA nous a fait une présentation commerciale nommée « Road to 2020 », proposant comme son nom l'indique une feuille de route pour les années à venir, qui permettra de rehausser un peu plus le statut de la firme qui a signé une bonne année mais qui compte faire mieux pour l'actuel (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018) grâce aux chiffres occidentaux de Persona 5, les jeux Sonic à venir et surtout le marché PC (Dawn of War III, Total War Warhammer 2…).



Cela se traduit en deux points que nous allons citer.



1) Les jeux en boîte

(ex : Yakuza,6, Persona 5, Football Manager 2017…)



- Continuer de s'implémenter sur PC avec des IP existantes ou neuves

- Construire une base de revenus pour permettre davantage de chantiers externes

- Développer de nouvelles licences

- Faire revivre d'anciennes licences majeures

- S'attarder sur la maîtrise des différents moteurs



2) Le dématérialisé

(ex : Puyo Puyo Quest, Phantasy Star Online 2...)



- Créer des titres qui deviendront des succès mondiaux

- Créer une entreprise de marketing numérique

- Pousser l'édition de titres à l'étranger (occident)

- Tenter de proposer des titres au long suivi

- Développer des titres de nouvelle génération



Deux points sont à retenir, avec tout d'abord l'édition de jeux numériques en occident, cité comme un « problème » actuel pour SEGA qui souhaite miser davantage sur des sorties mondiales. On pense notamment à Phantasy Star Online 2 qui n'a jamais bougé de l'Asie jusqu'à présent (comme beaucoup d'autres F2P du style d'ailleurs, incluant Dragon's Dogma Online chez Capcom).



Pour le deuxième point, c'est bien entendu « Faire revivre d'anciennes licences majeures » qui attise la curiosité, et on laissera chacun livrer ses fantasmes en croisant les doigts.