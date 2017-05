WSJ : un Zelda smartphone en chantier WSJ : un Zelda smartphone en chantier

On savait que le partenariat entre DeNA et Nintendo donnerait naissance à cinq titres smartphones. Trois sont déjà sortis, le quatrième est connu à défaut d'être daté (Animal Crossing) et voici que les sources du Wall Street Journal donnent un nom pour le dernier : The Legend of Zelda.



Si les propos sont vérifiés par la suite, reste donc à voir sur quel genre tournera ce spin-off, qui pourrait par exemple miser sur quelque chose comme la saga des Four Swords (ou plus récemment TriForce Heroes).