T.Sawaki (El Shaddai) va annoncer son nouveau jeu

Il y a six ans sortait sur PS3 et 360 un certain, jeu d'action certes imparfait mais qui a réussi à marquer le peuple grâce à sa patte esthétique peu commune à l'époque.Retour en 2017 où son directeur Takeyasu Sawaki déclare qu'une annonce « importante » sera faite dans les deux prochaines semaines, prévenant que ce sera un nouveau concept et que « ce ne sera pas un jeu indé, mais un titre majeur ».En mettant de coté le fait qu'un titre indé peut aujourd'hui être majeur, on va donc patienter jusqu'à cette présentation.