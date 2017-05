Inti Creates : deux autres projets Switch en stock Inti Creates : deux autres projets Switch en stock

On parlait encore hier du petit succès de Blaster Master Zero sur l'eShop de la Switch (80.000 ventes), et le développeur ne compte pas en rester là avec la promesse de deux annonces pour la console de Nintendo, qui seront faites lors du BitSummit qui se tiendra au Japon le 20 et 21 mai.



Nouvel Azure Striker Gunvolt ? Nouveau GalGun ? Dans tous les cas, espérons juste des projets inédits et pas de simples portages.



(Note : rien ne dit d'ailleurs qu'il s'agira d'exclusivités)