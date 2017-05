Blaster Master Zero : 80.000 ventes sur Switch

Comme d'autres, Inti Create peut se féliciter d'avoir fait part de sa présence au début de la Switch avec l'ode nostalgique(suite/reboot d'un titre Nes) : le titre a passé les 80.000 ventes sur la dernière de Nintendo, soit un très joli score pour ce type de jeu développé en six mois, et qui coûte on rappelle seulement 9,99€.Le titre a d'ailleurs eu droit à son petit suivi avec deux MAJ, la première pour ajouter la compatibilité avec le Controler Pro, tandis que la seconde a offert un mode difficile. A cela s'ajoute deux nouveaux persos en DLC gratuit un temps (puis payant pour 1,99€) : Gunvolt est offert jusqu'au 17 mai, et Ekoro sera téléchargeable gratuitement du 1er au 14 juin.