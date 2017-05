[Rumeur] Thief : un cinquième opus et un film [Rumeur] Thief : un cinquième opus et un film

En 2014, dans l'année sombre de la nouvelle génération où il n'y avait quasiment rien à bouffer pendant des mois, Square Enix profita de l'occasion pour sortir de reboot de Thief, qui sans être totalement mauvais n'a pas beaucoup marqué les esprits et fait partie des jeux qui aujourd'hui se récupèrent pour quelques euros.



Bref, tout ça pour dire qu'un cinquième épisode signé Eidos Montréal est apparemment en préparation à en croire la société de production cinématographique Straight Up, qui parle également dans son rapport d'une adaptation ciné pour accompagner la chose.



Espérons juste qu'il s'agit bien d'un vrai épisode, et pas d'un Thief Go.