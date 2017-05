Bandai Namco et la Switch : DB Xenoverse 2, Taiko no Tatsujin et Tales of d'ici mars 2018 Bandai Namco et la Switch : DB Xenoverse 2, Taiko no Tatsujin et Tales of d'ici mars 2018

Bandai Namco vient de déclarer dans son dernier rapport que ses différents jeux Switch annoncés arriveront pour cette année fiscale (au moins au Japon), c'est à dire avant le 31 mars 2018.



Les jeux nommés sont donc Dragon Ball Xenoverse 2, Taiko no Tatsujin mais également le Tales of dont on ne sait rien mais vu la proximité du lancement, on imagine sans mal un portage de Zestiria ou Berseria, voir les deux.



Rappelons que l'éditeur a également annoncé One Piece : Unlimited World Red Deluxe sur la dernière de Nintendo.