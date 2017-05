Nintendo confirme le Direct pour l'E3 2017 Nintendo confirme le Direct pour l'E3 2017

Nintendo a enfin livré ses plans pour l'E3 2017 avec tout d'abord un direct… ou plutôt un « Nintendo Spotlight » dont le terme ne changera rien puisque cela consistera toujours en une vidéo pré-enregistrée pour visionner les futurs jeux à venir sur les machines du constructeur, particulièrement la Switch, avec l'assurant d'y voir Super Mario Odyssey. A découvrir le 13 juin à 18h00 (heure française).



Note : Nintendo indique que la priorité sera (évidemment) faite aux sorties de 2017, ce qui n'empêchera pas d'avoir des surprises pour au-delà.



Et comme les autres années, on enchaînera sur du Live via le Treehouse pour avoir un aperçu complet de toutes les démos sur place, ainsi que deux tournois : un pour Splatoon 2 (13 juin), l'autre pour Arms (14 juin).