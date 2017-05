Dynasty Warriors 9 : le plein d'images

Koei Tecmo s'est décidé à nous fournir une grosse salve de visuels pour son, l'occasion de découvrir différents décors, un aperçu d'une grande ville, la fonction grappin ou encore Cheng Pu, l'un des nouveaux persos qui se rajoutera aux 83 combattants déjà connus,Pour éviter de vous refaire un pavé, on vous invite à retrouver toutes les informations, et on rappelle que le lancement tombera pour ce hiver (« au mieux »), uniquement sur PS4 même si l'exclusivité n'est pas encore pleinement confirmée.