Dragon Quest XI présente ses montures

Après l'arbre des compétences et le système de Zone, Dragon Quest XI revient en s'attardant sur l'une des autres grandes nouveautés de ce nouveau cru, à savoir le système de monture hérité de Dragon Quest Monsters Joker 3.



Un dragon pour voler très haut, une abeille pour voler à basse altitude, une espèce de robot pour faire de grands sauts et un squelette pour la grimpette sont dévoilés via les quelques scans ci-dessous, sans que l'on sache pour le moment s'il y en aura davantage.



Prévu pour fin juillet au Japon sur 3DS et PS4, puis plus tard sur Switch.