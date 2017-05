Crash Trilogy : exclu PS4 pour 1 an ? Crash Trilogy : exclu PS4 pour 1 an ?

Encore un peu de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy pour cette fin de soirée avec un nouvel élément dans l'affaire « alors, exclusif ou pas ? ». Et cette fois, c'est le géant de la distribution Best Buy qui semble avoir suffisamment d'informations dans sa poche pour assurer que le jeu est sous contrat d'exclusivité PS4 pour un an, à l'instar d'un Dead Rising 4 pour ne citer que lui.



A confirmer évidemment, même si Activision semble vouloir jouer du mutisme pour le moment.