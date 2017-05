Mass Effect Andromeda : échec et conséquences Mass Effect Andromeda : échec et conséquences

Accueilli timidement à sa sortie à cause de nombreux problèmes sur le plan technique comme la narration, Mass Effect Andromeda semble se diriger vers le statut de « faux reboot », le genre de titre qui a essayé quelque chose mais qui va finalement se faire oublier… jusqu'à un autre reboot.



C'est ce qui semble ressortir des sources de Kotaku qui déclarent que le studio Bioware Montréal a vu ses effectifs drastiquement réduits, non pas à cause de licenciements mais parce que les employés ont été balancés chez Motive (qui bosse sur du Star Wars) et Bioware Edmonton (studio principal qui avait développé les 3 premiers Mass Effect, actuellement en train de plancher sur une nouvelle licence).



Selon ces mêmes sources, EA n'a plus de plan pour un projet de développement chez Bioware Montréal, qui servira pour l'heure de soutien aux autres branches tout en poursuivant les « réparations » sur Mass Effect Andromeda, et le suivi du multijoueur.



Enfin, et c'est la conséquence de tout cela : la franchise Mass Effect serait pour l'heure mise en stand-by, ce qui ne surprend pas quand on suit les rumeurs qui évoquent trois autres projets sans rapport.



Bioware Edmonton :

- Team A : nouvelle licence de nom de code Dylan (officiel)

- Team B : nouveau Dragon Age (rumeur)



Bioware Austin :

- Reboot de Star Wars KOTOR (rumeur !)