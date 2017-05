Charts Japon : Switch et Wii U font la transition

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 1er au 7 mai 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Toujours aucun chamboulement même durant la Golden Week : la Switch fait avec ses stocks, la PS4 baisse par rapport à la semaine dernière, la 3DS continue d'être endurante et on constatera tout de même l'étonnant boost de la Xbox One qui fait presque 7 fois mieux que dans le dernier rapport.Conséquence : pour la première fois de sa carrière, la Wii U est dernière du classement.