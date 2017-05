London Studio : Sony récupère S.Whyte (Lionhead) London Studio : Sony récupère S.Whyte (Lionhead)

Stuart Whyte est une tête assez connue dans le milieu du JV UK : 25 ans de travail derrière lui à de grands postes dans des boîtes comme Bullfrog ou encore Supermasive Games, avant de passer directeur de studio chez Lionhead et occuper divers postes dans la licence Fable, dont celui de chef de production et producteur exécutif.



Mais Lionhead n'est plus et on se demande toujours ce qu'il adviendra de la licence Fable. Face au CV du monsieur, Sony n'a pas attendu qu'un autre éditeur se présente et annonce donc avoir l'avoir recruté chez London Studio, en s'octroyant directement le poste de directeur de développement sur des produits VR.



London Studio a travaillé sur la compilation PlayStation VR Worlds et on sait à présent qu'un ou autres produits à destination du casque de Sony sont en chantier. RDV à l'E3 ?