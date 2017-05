Charts Japon : les piliers du Golden Week

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 1er au 7 mai 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Pas de grandes sorties pendant la semaine du Golden Week et c'est donc les piliers qui en ont profité dontqui ajoute 90.000 à son compteur,qui se permet de dépasser les 200.000 et, plus intéressant,qui est maintenant au dessus des 550.000 sur ses deux supports.Pour le prochain rapport, là encore peu de sorties mais une curiosité qui pourra (ou non) faire son effet au regard de son passif sur Vita :(le jeu sort vendredi).