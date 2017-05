WipEout Omega Collection : une box façon PS1 WipEout Omega Collection : une box façon PS1

Jouant la rétro jusqu'aux bouts des ongles, WipEout Omega Collection fera verser une larme de nostalgie avec un étui spécial en hommage à la bonne vieille PS One. Tristesse en revanche : cette box est pour l'heure exclusive au site base.com (UK) et à moins de passer par l'import, il sera difficile d'afficher la chose sur vos étagères.



On en profite pour rappeler que cette compilation best-of sortira sur PS4 le 7 juin prochain avec les arguments suivants :



- Reprend le contenu des épisodes HD, Fury et 2048

- 1080p/60PS sur PS4 standard + 4K dynamique & HDR sur Pro

- Multi en écran splitté (2) et online (8)

- 28 musiques