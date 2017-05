Wonder Boy TDT se met en boite sur PS4 Wonder Boy TDT se met en boite sur PS4

Déjà sous-entendu par le développeur, l'édition boîte de Wonder Boy : The Dragon's Trap se confirme officiellement et il faudra de nouveau se tourner vers le site officiel de Limited Games qui encore une fois proposera un stock très limité lors du lancement en été (sans plus de précisions).



Pas de prix pour le moment, et sachez tout de même que seule la version PS4 est concernée pour cette offre.