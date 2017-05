EA : vers une nouvelle politique sur les DLC EA : vers une nouvelle politique sur les DLC

Electronic Arts vient d'annoncer que 14 millions d'exemplaires de son Battlefield 1 ont été livrés à travers le monde au 31 mars dernier, et l'objectif est tout simplement identique concernant le futur Star Wars Battlefront 2.



Mais le plus important au milieu de tout cela reste la nouvelle interview de Blake J. Jorgensen qui a de nouveau assuré que l'offre concernant les DLC va être amené à évoluer au cours de cette année fiscale. On sait par exemple que Star Wars Battlefront 2 ne disposera pas de Season Pass, ce qui ne l'empêchera pas de proposer du contenu supplémentaire payant, et reste donc à découvrir quelle sera la nouvelle stratégie de l'éditeur sur ce secteur, l'homme se contentant de parler de « services associés aux DLC ».



Pour quelques analystes en herbe, on voit s'approcher une politique proche de Rainbow Six Siege (pour ne citer que lui), à savoir rendre les DLC gratuits en échange de points/monnaie in-game (donc pour les gros joueurs) tandis que ceux qui veulent avoir tout rapidement, voir parfois avec un peu d'avance, pourront toujours se tourner vers la carte-bleue. Il y a également la solution des DLC cosmétiques et autres micro-paiements liés à des packs d'armes/items.



Un point qui fait directement échos aux propos de l'analyste Michael Pachter qui, coïncidence, a déclaré juste avant dans un podcast que les revenus DLC de Halo 5 Guardians avait dépassé celui de n'importe quel autre épisode de la série, alors que ses ventes sont inférieures aux attentes. Halo 5 qui rappelons-le propose toutes ses nouvelles cartes gratuitement, mais qui a son lot de micro-paiements pour acheter des packs cosmétiques et d'objets si vous voulez aller plus vite.