EA : le prochain Bioware officiellement reporté EA : le prochain Bioware officiellement reporté

On disait il y a quelques minutes avoir un sérieux doute quand à la sortie du prochain Bioware pour début 2018 (une nouvelle licence selon EA). Silence totale alors qu'il ne reste que dix mois avant l'échéance, ça sentait bizarre pour une production du développeur.



Et on a eu le nez fin : Electronic Arts annonce officiellement le report de ce titre encore très mystérieux, qui n'arrivera donc que pour la prochaine année fiscale, à savoir entre le 1er avril 2018 et le 30 mars 2019.



Bioware ayant coutume de sortir ses jeux en début d'année, autant vous armer de patience.