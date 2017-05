[FY] Electronic Arts : le dématérialisé devient roi + quelques chiffres pour Battlefield 1 & FIFA [FY] Electronic Arts : le dématérialisé devient roi + quelques chiffres pour Battlefield 1 & FIFA

Vu que nous sommes du coté d'Electronic Arts, évoquons également le rapport fiscal de l'éditeur, toujours très satisfait de la poussée du marché dématérialisé et les services que l'on peut y trouver (EA/Origin Access, micro-paiments pour les modes Ultimate Team, etc.) : sur la totalité de l'année fiscale, donc du 1er avril 2016 au 31 mars 2018, les revenus numériques ont rapporté 3,034 milliards de dollars, soir 61 % des revenus JV au total (en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente).



Et histoire d'ajouter quelques infos qui permettent aux groupes de bomber le torse :



- Pour l'année fiscale qui s'est achevée, EA est l'éditeur numéro 1 en occident aussi bien sur PlayStation 4 que sur Xbox One.

- 19 millions de joueurs se sont lancés dans Battlefield 1 (on ne parle pas ventes), c'est 50 % de plus que Battlefield 4 dans le même temps.

- 21 millions de joueurs se sont essayés à FIFA 17, et 12 millions ont touché au mode histoire « The Journey » (il y en a donc 9 millions qui l'ont complètement zappé).

- La communauté de FIFA Ultimate Team est en hausse de 13 %.

- Le temps moyen de la communauté sur Star Wars : Galaxy of Heroes est de 162 minutes par jour.

- La communauté sur la franchise Sims est en hausse de 33 %.



Pas un mot sur Mass Effect Andromeda. Tant pis.



Pour rappel, ce que le constructeur livrera d'ici le 30 mars 2018 :



- NBA Playgrounds (disponible)

- FIFA/Madden/NFL/UFC…

- Star Wars Battlefront 2

- Need for Speed

- Nouvelle licence de Bioware (même si le silence fait douter)