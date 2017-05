Need for Speed 2017 : une pincée d'informations Need for Speed 2017 : une pincée d'informations

Assuré d'être présent durant l'EA Play 2017 du 10 au 12 juin (l'évent que Electronic Arts fait en marge de l'E3), le nouveau cru de la franchise Need for Speed commence à se teaser avec un simple visuel et quelques informations.



Ghost Games sera de nouveau au rapport malgré son piètre résultat sur le reboot de 2015 (même si les MAJ et patchs ont sauvé les meubles) et on nous annonce donc en rac :



- Le plus haut degré de customisation de la série.

- Les forces de l'ordre seront bien présentes.

- Pas de connexion obligatoire en solo.

- On pourra du coup mettre le jeu en pause (wouhou).

- Le monde « ne sera pas seulement beau », mais il offrira également « l'espace pour faire ce que vous voulez ».



Peut-être enfin une ouverture plus massive à la Forza Horizon, et donc moins urbain. A suivre dans un mois.