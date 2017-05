[Steam] Vanquish : vers un lancement proche

Et hop, un troisième teaser pour l'arrivée desur Steam et s'il n'y a plus de secret quant à une future annonce officielle, SEGA nous titille jusqu'au bout en sous-entendant que le titre arrivera ce mois-ci : la précédente image indiquait « 2017 », l'actuelle « 05 » (mai).Ne reste plus qu'à attendre le jour précis, sauf si on nous refait le coup deoù l'éditeur annonça le portage à l'instant même de sa disponibilité.