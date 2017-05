Aeternoblade II : premières images Aeternoblade II : premières images

Après un premier épisode « sans âme » mais qui se laissait jouer, Aeternoblade connaîtra prochainement une suite, prévue un temps sur Vita et 3DS avant que Corecell Technology n'annule tout pour rebooter le chantier sous Unreal Engine 4 et à destination cette fois du trip PS4, One et Switch.



Une campagne de financement sera sous peu lancée via Indiegogo et en voici toujours quelques premiers visuels pour se donner une idée du résultat, en rappelant qu'on parle ici d'un MetroidVania.