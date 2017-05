Allemagne & UK : en trois jours, Mario Kart 8 Deluxe a fait les meilleures ventes d'avril Allemagne & UK : en trois jours, Mario Kart 8 Deluxe a fait les meilleures ventes d'avril

Si l'on dispose de chiffres précis pour les USA et le Japon, il faudra faire avec de simples informations pour Mario Kart 8 Deluxe en ce qui concerne le territoire européen, où deux rapports sont tombés, l'un pour le Royaume-Uni, l'autre pour l'Allemagne.



Et dans les deux cas, le titre se place comme la meilleure vente sur la totalité du mois d'avril en ayant eu droit à seulement trois jours de commercialisation (voir deux si on enlève le dimanche). Notons d'ailleurs que pour sa deuxième semaine, le titre est resté premier en UK, devançant le lancement de Prey en ventes combinées (uniquement physique) sur PC/PS4/One.



[UK : les plus gros succès en avril]



1. Mario Kart 8 Deluxe

2. Ghost Recon Wildlands

3. GTA V

4. LEGO Worlds

5. FIFA 17

6. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

7. Persona 5

8. Call of Duty : Infinite Warfare

9. Mass Effect Andromeda

10. Rocket League



[Allemagne : les plus gros succès en avril]



1. Mario Kart 8 Deluxe

2. Ghost Recon Wildlands

3. Horizon Zero Dawn

4. GTA V

5. The Legend of Zelda : Breath of the Wild