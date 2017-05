Marvel Games regarde du coté de la VR Marvel Games regarde du coté de la VR

Alors que la société Oculus continue d'enchaîner les mauvaises annonces (économie sur la campagne marketing, baisse de prix pour relancer les ventes, fermeture de Oculus Story Studio, absence à l'E3…), le marché de la VR continue d'attirer les curieux et c'est cette fois le groupe Marvel qui déclare son intention de s'implémenter dans ce secteur avec quelques productions en chantier.



Jusqu'à présent, Marvel n'avait pas eu droit à un digne représentant VR au contraire de DC Comics qui a pu placer via Warner Bros un certain Batman Arkham VR, mais les choses devraient être prochainement réparées même si aucune annonce ne peut encore être livrée pour le moment, hormis le souhait de proposer une expérience forte et travaillée.



Un temps en retrait sur le marché JV, ou alors avec des projets de moindres envergures, Marvel commence à prendre une nouvelle stature grâce aux annonces du prochain Spiderman (Insomniac Games) et le partenariat avec Square Enix pour différents jeux encore non dévoilés.



(Source : Engadget)