[Rumeur] Le prochain Far Cry façon Western ? [Rumeur] Le prochain Far Cry façon Western ?

La petite rumeur du moment concerne un nouveau Far Cry, déjà évoqué par des leaks pour une sortie en fin d'année, et qui refait maintenant parler de lui : selon le site WCCTech dont les propos ont été rapportés par NeoGaf, l'un des responsables de la compagne marketing de Far Cry Primal (Jeff Guillot) se serait rendu dans le Montana pour tourner quelques séquences façon Western, dédiées à un titre prévu en septembre.



Le contexte ne serait pas si étonnant quand on se souvient du sondage lancé par Ubisoft il y a deux ans pour demander aux fans quels seraient les thèmes souhaités pour des prochains Far Cry, où l'on trouvant des dinosaures, des zombies, des vampires… mais également ce qu'on appelle le Western Spaghetti.



Quant à une sortie aussi rapide (septembre donc), ce ne serait pas non plus inédit : Far Cry Primal fut officiellement annoncé quatre mois avant son lancement.