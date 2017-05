[Rumeur] Les premières informations sur le prochain Assassin's Creed (Egypte, deux héros, rdv à l'E3...) [Rumeur] Les premières informations sur le prochain Assassin's Creed (Egypte, deux héros, rdv à l'E3...)

Les choses commencent à prendre forme pour le prochain opus de la franchise Assassin's Creed avec un rapport lâché par l'insider Liam Robertson (Unseen64) qui nous lance donc ce qui serait les informations concrètes en attendant l'annonce :



- Le titre serait bien Assassins Creed Origins, à ne pas confondre avec Assassin's Creed Empire qui était en fait le nom de code du projet.

- Contrairement aux habitudes (annonce au début du printemps), Ubisoft attendra l'E3 2017 pour dévoiler officiellement cet épisode.

- Sortie en fin d'année.

- Se déroulera en Égypte Ancienne.

- Deux persos principaux (homme et femme) et le scénario tournera autour de la première guilde des assassins.

- Le développement du personnage se rapprocherait d'un RPG à la Skyrim [ndlr : on ignore ce que cela veut dire, ou peut-être alors augmenter ses possibilités en utilisant des compétences particulières, découpées en branches).

- L'accent sera davantage mis sur l'exploration et le monde ouvert serait le plus grand de la série.

- Retour des batailles navales.

- Une vidéo promotionnelle (décrite par la source d'Unseen64) affiche des extraits de l'Egypte, puis la Chine, puis la France pendant la WW2 avant de montrer un immeuble moderne d'Abstergo. On ignore s'il s'agit d'une simple vidéo pour montrer que l'on retournera bien aux origines des assassins, ou si cela tease les époques de futures épisodes.



RDV à l'E3 donc, qui se déroulera dans un peu plus d'un mois.