Darksiders III : trois images et des infos Darksiders III : trois images et des infos

Après la mise en ligne du premier trailer CG plus tôt dans la semaine, IGN nous balance aujourd'hui deux petits visuels supplémentaires pour Darksiders III ainsi qu'une salve d'informations concrètes sur ce troisième épisode toujours attendu pour un vague 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



- Chaque puzzle a été développé pour avoir un sens dans l'environnement et le contexte, sans être un simple obstacle placé là de manière illogique.

- Plus ouvert, le monde est également mieux pensé et encore une fois plus « réaliste » dans sa forme, aussi bien dans le placement des ennemis que dans la présence de coffres placées de manière à avoir du sens et faire moins « jeux vidéo » (du genre des grappes d'ennemis à chaque salle qui vous attendent et des coffres que l'on trouve partout).

- Plus précisément, l'architecture sera un ensemble de zone ouverte mais toutes interconnectées de multiples façons et sans temps de chargement visible, dont le coup bien connu de l'ascenseur.

- Chaque environnement est designé pour refléter la personnalité du « Péché » (= le boss) directement lié.

- Le scénario prendra place en même temps que Darksiders 2 : Mort mène ses propres actions très loin, Guerre est enfermé par le Conseil et Fury de son coté va se charger d'aller botter les fesses sur terres des incarnations des Sept Péchés Capitaux.

- Le jeu tourne sous Unreal Engine 4.



Apparemment, le scénario ne sera pas bien difficile à capter pour les nouveaux-venus mais si vous voulez vous offrir une petite cure de rattrapage, sachez qu'il est possible de vous procurer sur PS4 et One (en dématérialisé) le bundle « Fury's Collection » pour offrant les deux premiers épisodes en Remaster pour seulement 20€.



(Source : IGN France)