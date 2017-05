Dragon Quest Heroes II : la liste des DLC gratuits

Comme pour le premier épisode, Square Enix évitera que sonne se retrouve trop rapidement dans les bacs à occasion (pas un problème sur Steam) avec un mois de DLC gratuit pour prolonger l'expérience.Voici le programme.- Quêtes secondaires Maribel & Ruff- Quêtes secondaires Torneko- Quêtes secondaires Carver & Terry- Quêtes secondaires Meena & Maya- Nouveau boss : Estark- Nouvelle quête pour obtenir la magie Kazzaple- Quêtes secondaires Jessica & Angelo- Quêtes secondaires Alena & Kiryl- 4 persos de plus pour le coop : Luceus, Aurora, Bianca & Nera- 4 persos de plus pour le coop : Dorik, Yangus, Isla & Psaro- Nouveau boss : Dragon Lord- Nouveau mode multi : Monster Medal Battleest disponible depuis une semaine sur PC & PS4. Une compilation des deux épisodes sur Switch a été lancée au Japon et n'a pas encore de date en Europe.