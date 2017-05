Koei Tecmo : rapport fiscal, souhait d'une année record et potentielle annonce surprise Koei Tecmo : rapport fiscal, souhait d'une année record et potentielle annonce surprise

Koei Tecmo a lâché son rapport fiscal, se félicitant tout de même d'une augmentation de son bénéfice pour la septième année consécutive, avec une ambition toujours plus forte pour la suite.



On vous offre ici les points importants du rapport.



Coté chiffres



- 1 million d'exemplaires de NiOh ont été livré en deux semaines, et le titre est indéniablement le poids lourd de cette année fiscale sur console.

- Inversement, Musou All-Stars (130.000 au Japon) et Blue Reflection (80.000) ont fait des scores inférieurs aux attentes.



Mobile



- Dynasty Warriors Unleashed est un succès avec 5 millions de téléchargement en Asie (pas encore disponible au Japon).

- Plutôt que de rester dans le partenariat tiers avec Nexon, Koei Tecmo a ouvert son propre studio mobile (Midas) majoritairement composé de nouveaux développeurs (entre 20 et 30 ans) afin de tenter de percer un peu plus sur ce marché, l'éditeur ayant toujours eu un peu de mal sur mobile contrairement à Square Enix, Konami et Bandai Namco.



Pour l'avenir



- Koei Tecmo s'attend à une année fiscale record avec Dynasty Warriors 9, Fire Emblem Warriors et quelques titres encore non annoncés.

- L'objectif est de vendre 2,65 millions de jeux consoles/PC au Japon d'ici le 30 mars 2018, et 3,75 millions dans le reste du monde.

- Pour beaucoup, les deux précédents cités n'ayant peut-être pas les épaules pour atteindre un tel chiffre, l'éditeur aurait donc une cartouche surprise à dévoiler prochainement.

- D'autres collaborations coté Muso sont au programme (en plus de Fire Emblem ou récemment Dragon Quest Heroes).

- Enfin, et comme dit plus tôt dans la semaine, Koei Tecmo a réaffirmé son intention de supporter pleinement la Nintendo Switch, avec la prise en compte de la machine pour le multi-supports (Nights of Azure 2 par exemple) et quelques exclusivités en plus de Fire Emblem Warriors.