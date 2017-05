E3 2017 : date et heure conférence Sony E3 2017 : date et heure conférence Sony

Au tour de Sony de donner la date et l'heure de sa conférence E3 2017 et contrairement à d'autres qui ont tenté un décalage par rapport aux années précédentes, on restera ici dans les mêmes eaux : dans la nuit de lundi à mardi, à 03h00 du matin.



Voici le programme actuel.



Samedi 10 juin :

- Conférence EA Play (Electronic Arts) à 21h00



Dimanche 11 juin :

- Conférence Microsoft à 23h00



Lundi 12 juin :

- Conférence Bethesda Softworks à 04h00



Mardi 13 juin :

- Conférence Sony à 03h00





En attente :

- Programme Nintendo (probablement un N-Direct)

- Conférence Ubisoft