Fire Emblem Echoes : et pouf, un Season Pass Fire Emblem Echoes : et pouf, un Season Pass

Après Fire Emblem Awakening et Fire Emblem Fates, on espère que personne ne sera surpris d'apprendre que Fire Emblem Echoes proposera son lot de DLC… et même carrément un Season Pass pour la coquette somme de 44,99€ pour cinq gros packs de contenu à venir (30 % d'économies par rapport à l'achat individuel).



On vous en fait la liste ci-dessous, en rappelant que le titre sortira le 19 mai chez nous.



DLC 1 : Fledgling Warriors Pack (19 mai)

- Nouveau donjon

- Deux nouvelles maps



DLC 2 : Undaunted Heroes Pack (25 mai)

- Nouveau donjon

- Deux nouvelles maps (difficile)



DLC 3 : Lost Altars Pack (25 mai)

- De nouveaux donjons qui permettront à vos personnages de découvrir des classes inédites, non présentes dans le jeu principal.



DLC 4 : Rise of the Delivrance Pack (1er juin)

- Extension complète servant de prologue, avec nouveaux personnages.



DLC 5

- Plus d'informations à venir.



On continuera de se demander par quel tour de magie un Season Pass avec moins de contenu que le jeu lui-même peut se retrouver 5€ plus cher.