Le prochain Remedy sur PC, PS4 & One

On savait que Remedy avait deux projets en chantier : un en partenariat avec l'éditeur coréen Smilegate, l'autre en nom de code « P7 ». C'est ce dernier qui se précise aujourd'hui avec un partenariat annoncé avec 505 Games, ce dernier apportant une aide au financement de 7,75 millions d'euros pour le développement, et s'occupera du service marketing et de l'édition en boîte sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Développé sous le moteur maison du studio, le titre sera un « TPS cinématographique » issu d'une nouvelle licence, ce qui est finalement la spécialité de Remedy après Max Payne, Alan Wake et Quantum Break.



Aucune période de sortie annoncée pour le moment.